У Пентагоні готуються до можливої здачі Кобані джихадистам

Це стало можливим завдяки посиленню авіаударів міжнародної коаліції по позиціях угруповання “Ісламська держава”, повідомляє Euronews.

США повідомили, що 18 разів завдали ударів у вівторок й середу, жертвами яких стали “багато джихадистів”. Коаліції вдалося уповільнити просування угруповання, яке у понеділок дісталося центру Кобані.

Утім, песимізм переважає в голосі військового командування США.

“Усі ми маємо бути готові до того, що Кобані, можливо, впаде. Так само ми маємо бути готові до того, що і інші міста та селища, інші території можуть перейти під контроль “Ісламської держави”. Можливо, що нам не вдасться за короткий проміжок часу вибити їх звідти”, - сказав речник Пентагону контр-адмірал Джон Кербі.

Читайте такожУ Сирії розгорнулася справжня битва між ісламістами і курдами з авіацією США (фоторепортаж)За даними Спостережної сирійської ради з прав людини, щонайменше, 662 особи загинуло з моменту початку наступу джихадистів на Кобані місяць тому, не враховуючи жертв авіаударів коаліції.

Зараз у колись 400-тисячному Кобані залишилося лише кілька сотень цивільних. Інші втекли переважно до сусідніх Туреччини та Іраку.