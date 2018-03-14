Москва пообіцяла відповісти на висилку дипломатів з Великобританії

У Москві обіцяють, що відповідатимуть офіційному Лондону таким самим методом.

Якщо Лондон у підсумку, як і пообіцяла прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, вишле російських дипломатів, Москва відповість тим же.

Читайте такожОтруєння Скрипаля: Британія вишле з країни 23 російських дипломата

Як повідомляє kommersant.ru про це розповіло джерело в Міністерстві закордонних справ РФ. При цьому співрозмовник видання зазначив, що посольство РФ в Лондоні в останні роки і так працює з урізаним штатом. «Там менше 50% співробітників від кількості, яка по ідеї повинна бути», - уточнив дипломат. За його словами, британці проводять негласну політику «видавлювання» російських дипломатів з країни: «Не продовжують їм візи, і не дають візи тим, хто має прийти на зміну тим, хто від'їжджає».

Як повідомляв УНІАН, виступаючи в британському парламенті, Тереза Мей сказала: з Лондона будуть вислані 23 російських дипломати. На збори їм відведено тиждень.