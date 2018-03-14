Британія готується видворити російських дипломатів - Sky News

Такий крок стане відповіддю на отруєння у Британії колишнього співробітника ГРУ Скрипаля.

Влада Британії готується оголосити про висилку російських дипломатів. Про це повідомив сьогодні, 14 березня, телеканал Sky News з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, про це найближчим часом заявить прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Такий крок стане відповіддю на отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в причетності до якого Лондон звинувачує Росію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні закінчився термін ультиматуму, який Лондон висунув Росії через отруєння Скрипаля.