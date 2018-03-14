Британія готується видворити російських дипломатів - Sky News

14:19, 14 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Влада Британії готується оголосити про висилку російських дипломатів. Про це повідомив сьогодні, 14 березня, телеканал Sky News з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, про це найближчим часом заявить прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Такий крок стане відповіддю на отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в причетності до якого Лондон звинувачує Росію.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні закінчився термін ультиматуму, який Лондон висунув Росії через отруєння Скрипаля.

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Теги: #Британія і Росія#отруєння Скрипаля