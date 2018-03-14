Ердоган сподівається на захоплення Афріна до сьогоднішнього вечора

Ердоган запевняє, що турецькі війська та їхнi союзники роблять все можливе, щоб уникнути жертв з боку цивільного населення в Афріні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання на те, що турецькій армії вдасться до вечора середи повністю захопити сирійське місто Афрін. За його словами, турецькі війська та їхнi союзники при цьому роблять все можливе, щоб уникнути жертв з боку цивільного населення.

Як передає Європейська правда, Ердоган повідомив, що зараз триває евакуація через гуманітарні коридори мирних жителів Афріна попри те, що курдські бойовики використовують їх в якості живого щита в ході турецьких авіаударів і артилерійських обстрілів.

Читайте такожТуреччина повідомила, скільки бойовиків нейтралізувала з початку операції в АфрініВійськова операція Туреччини та її союзників з сирійських повстанських угруповань в регіоні Афрін триває з 20 січня. 13 березня Туреччина заявила, що її армія та союзні сили оточили Афрін.

Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робітничої партії Курдистану(РПК), яку Анкара та чимало західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.

За час військової операції тисячі мешканців Афріна змушені були залишити свої будинки. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про загибель 141 цивільного внаслідок турецької операції "Оливкова гілка".