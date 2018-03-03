Туреччина повідомила, скільки бойовиків нейтралізувала з початку операції в Афріні

Однак не уточнюється, скільки противників вбито, а скільки взято в полон.

Генштаб ЗС Туреччини повідомив, що з початку операції в сирійському Афріні були нейтралізовані 2434 бойовиків «Ісламського держави» і курдських повстанців.

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При цьому не уточнюється, скільки супротивників вбито, а скільки взято в полон, передає kommersant.ru.

Турецькі військові почали операцію «Оливкова гілка» в районі міста Афрін 20 січня. Заявлена мета - знищення воєнізованих загонів курдів, які в Туреччині визнані терористичними. Як заявив 23 грудня 2017 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, військова операція буде продовжуватися, поки не будуть знищені всі курдські формування.