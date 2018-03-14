У Британії вигнаних російських дипломатів звинуватили в роботі на розвідку

"Відповідно до Віденської конвенції, Сполучене Королівство тепер висилає 23 російських дипломатів, які були вcтановлені як неоголошені офіцери розвідки", - наголосила Мей.

Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку, оскільки вони працюють на розвідку.

Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей під час виступу у Палаті громад (нижній палаті британського парламенту), який транслювався на онлайн-ресурсі Reuters TV.

"Відповідно до Віденської конвенції, Сполучене Королівство тепер висилає 23 російських дипломатів, які були вcтановлені як неоголошені офіцери розвідки", - наголосила Мей.

Як повідомляв УНІАН, у російських дипломатів буде тиждень, щоб покинути країну, також Британія буде проводити перевірки російських приватних літаків.

5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною був госпіталізований 66-річний громадянин РФ Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

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Скрипалю та його доньці стало погано в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаля і його доньку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.