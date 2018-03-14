Отруєння Скрипаля: Британія вишле з країни 23 російських дипломати

У російських дипломатів буде тиждень, також Британія буде проводити перевірки російських приватних літаків.

Великобританія вишле з країни 23 російських дипломати у зв'язку із справою колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад (нижній палаті британського парламенту), який транслювався на онлайн-ресурсі Reuters TV. У російських дипломатів, яким наказано покинути Великобританію, буде тиждень на те, щоб зробити це, повідомила британський прем'єр.

"Я продовжую вважати, що це не відповідає нашим національним інтересам, щоби припинити будь-який діалог між Сполученим Королівством і Російською Федерацією, але внаслідок цього жахливого акту проти нашої країни ці відносини не можуть не змінитися. Тому ми призупинимо усі заплановані двосторонні контакти високого рівня між Сполученим Королівством і Російською Федерацією. Це включає відкликання нашого запрошення міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову щодо здійснення відповідного візиту до Сполученого Королівства і підтвердження, що не буде візитів міністрів або членів Королівської родини на Чемпіонат світу в Росії (з футболу) цього літа ", - сказала Мей.

Також вона підтвердила, що різними установами, які відповідають за національну безпеку, буде застосовано низку інструментів для того, щоби "протистояти загрозам у діяльності ворожої держави". Британія буде проводити перевірки російських приватних літаків, заморозить "сумнівні" рахунки, також повідомила Мей.

При цьому вона сказала, що про деякі заходи вона не може говорити публічно, бо це стосується національної безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Москві було запропоновано дати Лондону відповідь до вечора вівторка про причини, за якими російський нервово-паралітичний засіб бойового призначення міг опинитися на британській території. У середу зранку, за словами Мей, в Лондоні будуть обговорювати російську відповідь.

Російська сторона тим часом заявила, що не приймає "ультиматум" Лондона і не буде співпрацювати до тих пір, поки британська сторона не надасть результати свого розслідування.