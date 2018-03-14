Подвійне свято для математиків: 14 березня відзначається День числа Пі та іменини Альберта Ейнштейна (відео)

18:52, 14 березня 2018
Світ
1848

Світовий рекорд із запам'ятовування числа Пі належить індійському студенту Раджвіру Міна. Він відтворив 70 тисяч знаків числа Пі після коми. У Сіетлі (США) встановлено єдиний у світі пам’ятник числу Пі.

Читайте такожДень числа Пі: 14 березня світ відзначає математичне свято

Цікаво, що 14 березня також відзначається день народження Альберта Ейнштейна, видатного фізика-теоретика та автора теорії відносності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фізики#Ейнштейн про щастя#число Пі