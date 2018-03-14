Подвійне свято для математиків: 14 березня відзначається День числа Пі та іменини Альберта Ейнштейна (відео)
18:52, 14 березня 2018Світ
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14 березня можна назвати днем точних наук.
Подвійне свято для математиків: 14 березня відзначається День числа Пі та іменини Альберта Ейнштейна
Сьогодні відзначається День числа Пі. У цей день випікають і їдять «пи-ріг» («Pi pie») та присвячують пісні числу Пі.
Світовий рекорд із запам'ятовування числа Пі належить індійському студенту Раджвіру Міна. Він відтворив 70 тисяч знаків числа Пі після коми. У Сіетлі (США) встановлено єдиний у світі пам’ятник числу Пі.
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Цікаво, що 14 березня також відзначається день народження Альберта Ейнштейна, видатного фізика-теоретика та автора теорії відносності.
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