Відома фотографія Альберта Ейнштейна піде з молотка

Знаменита фотографія Альберта Ейнштейна, де той показує фотографу язика, буде виставлена на аукціон 27 липня, повідомляється на сайті аукціонного будинку Nate D. Sanders Auctions. Знімок підписаний самим Ейнштейном. Попередні копії фото вдавалося продати більш ніж за $44 тис.

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Фотографію зробив фотограф Артур Сассе після вечірки, присвяченої 72-річчю Ейнштейна. Коли втомлений фізик вже сів у машину, фотограф підійшов до відчинених дверей і попросив того про фото. Ейнштейн повернувся до нього і висолопив язика. Коли фізик отримав копії всіх фотографій, зроблених на вечірці, то цю, останню, він особливо оцінив і замовив ще безліч її копій, які потім вкладав у вітальні листівки.

Фото, яке буде виставлено на продаж, примітно тим, що на ньому видно супутників Ейнштейна, Френка Ейделотта, директор Інституту перспективних досліджень у Прінстоні, де працював Ейнштейн, і його дружину Марі Жанетт. Більшість знімків обрізані так, що на них видно тільки самого Ейнштейна.