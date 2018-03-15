Британія перевірить активи багатих росіян - Джонсон

Олігархів із Росії необхідно притягнути до відповідальності після отруєння Скрипаля, вважає глава МЗС Британії.

Британія розробляє економічні заходи впливу на багатих росіян, чиї активи знаходяться у Великобританії, заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

"Люди хочуть побачити, як правоохоронні органи притягають до відповідальності дуже багатих людей, які безпосередньо пов'язані з Володимиром Путіним, <...> тих, чиє багатство могло стати наслідком їх [добрих] стосунків з ним", - сказав Джонсон, передає Reuters.

Читайте такожСША розширили санкційний список щодо РосіїЗа його словами, мова може йти про використання так званих Unexplained Wealth Orders (UWO) - отримувач такого документа зобов'язаний подати британській владі роз'яснення про джерела походження підозрілих коштів.

Джонсон сказав в інтерв'ю BBC Radio, що британське агентство по боротьбі зі злочинністю та група по боротьбі з економічними злочинами ведуть розслідування стосовно широкого кола осіб», але відмовився назвати імена або розкрити інші подробиці, посилаючись на юридичні причини.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп, Меркель, Макрон і Мей виступили зі спільною заявою щодо справи Скрипаля, вказавши на порушення Росією міжнародного права і напад на суверенітет Британії.