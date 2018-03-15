"Загроза для всіх нас": Трамп, Меркель, Макрон і Мей виступили зі спільною заявою по справі Скрипаля

Лідери чотирьох країни закликають РФ надати роз'яснення щодо дії нервово-паралітичної речовини воєнного типу "Новачок".

Лідери Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель, Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та Великої Британії Тереза Мей закликають Російську Федерація відповісти на усі питання, пов'язані з отруєнням колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генерального Штабу РФ Сергія Скрипаля, його доньки Юлії та британського офіцера поліції.

Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті британського уряду.

"Ми, лідери Франції, Німеччини, Сполучених Штатів та Сполученого Королівства, відчуваємо відразу до нападу, який стався 4 березня 2018 року проти Сергія та Юлії Скрипаль у Солсбері. Британський офіцер поліції, який також зазнав нападу, залишається серйозно хворим. Життя багатьох невинних британських громадян стало об'єктом загрози", - йдеться у заяві.

Читайте такожГлава Міноборони Британії порадив Росії "відійти і заткнутися""Застосування нервово-паралітичної речовини воєнного типу, розробленої Росією, являє собою перший випадок наступального використання нервово-паралітичної речовини у Європі з часу Другої світової війни. Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства і будь-яке таке застосування країною-учасницею Конвенції про хімічну зброю є явним порушенням конвенції та порушує міжнародне право. Це загрожує нашій спільній безпеці", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку зазначається, що Британія ретельно поінформувала своїх союзників, що "дуже імовірно, Росія була відповідальною за напад".

"Ми поділяємо оцінку Сполученого Королівства, що немає правдоподібного альтернативного пояснення, і відзначаємо, що нездатність Росії відповісти на законну вимогу уряду Сполученого Королівства слугує додатковим свідченням її відповідальності. Ми закликаємо Росію відповісти на усі питання, пов'язані з нападом в Солсбері. Зокрема, Росія має надати повне і остаточне пояснення про програму "Новічок" (вид хімічної зброї - УНІАН) Організації із заборони хімічної зброї", - наголошується у заяві.

"Наше занепокоєння також посилюється на тлі моделі попередньої безвідповідальної російської поведінки. Ми закликаємо Росію виконувати її зобов'язання як члена Ради безпеки ООН для підтримання міжнародного миру і безпеки", - наголосили лідери Франції, Німеччини, США та Британії.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6. Скрипалю і його доньці стало зле в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці у захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинувачуваними у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

14 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.