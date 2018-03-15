"Загроза для всіх нас": Трамп, Меркель, Макрон і Мей виступили зі спільною заявою по справі Скрипаля
Лідери Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель, Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та Великої Британії Тереза Мей закликають Російську Федерація відповісти на усі питання, пов'язані з отруєнням колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генерального Штабу РФ Сергія Скрипаля, його доньки Юлії та британського офіцера поліції.
Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті британського уряду.
"Ми, лідери Франції, Німеччини, Сполучених Штатів та Сполученого Королівства, відчуваємо відразу до нападу, який стався 4 березня 2018 року проти Сергія та Юлії Скрипаль у Солсбері. Британський офіцер поліції, який також зазнав нападу, залишається серйозно хворим. Життя багатьох невинних британських громадян стало об'єктом загрози", - йдеться у заяві.
Читайте такожГлава Міноборони Британії порадив Росії "відійти і заткнутися""Застосування нервово-паралітичної речовини воєнного типу, розробленої Росією, являє собою перший випадок наступального використання нервово-паралітичної речовини у Європі з часу Другої світової війни. Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства і будь-яке таке застосування країною-учасницею Конвенції про хімічну зброю є явним порушенням конвенції та порушує міжнародне право. Це загрожує нашій спільній безпеці", - йдеться у заяві.
У цьому зв'язку зазначається, що Британія ретельно поінформувала своїх союзників, що "дуже імовірно, Росія була відповідальною за напад".
"Ми поділяємо оцінку Сполученого Королівства, що немає правдоподібного альтернативного пояснення, і відзначаємо, що нездатність Росії відповісти на законну вимогу уряду Сполученого Королівства слугує додатковим свідченням її відповідальності. Ми закликаємо Росію відповісти на усі питання, пов'язані з нападом в Солсбері. Зокрема, Росія має надати повне і остаточне пояснення про програму "Новічок" (вид хімічної зброї - УНІАН) Організації із заборони хімічної зброї", - наголошується у заяві.
"Наше занепокоєння також посилюється на тлі моделі попередньої безвідповідальної російської поведінки. Ми закликаємо Росію виконувати її зобов'язання як члена Ради безпеки ООН для підтримання міжнародного миру і безпеки", - наголосили лідери Франції, Німеччини, США та Британії.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6. Скрипалю і його доньці стало зле в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці у захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.
Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинувачуваними у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.
14 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.