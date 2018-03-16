Прем'єр Естонії скасував візит в Росію через "справу Скрипаля"

Прем'єр Естонії повинен був відвідати Красноярськ, де з 16 по 21 травня проходитимуть Дні естонської культури.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас скасував заплановану у травні робочу поїздку в Росію.

Про це заявив керівник прес-служби естонського уряду Урмас Сеавер, передає Delfi.

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"У світлі останніх міжнародних подій прем'єр-міністр не вважає можливим поїхати в Красноярськ", - заявив він.

Сеавер уточнив, що Ратас повинен був відвідати Красноярськ, де з 16 по 21 травня проходитимуть Дні естонської культури.

За словами голови прес-служби естонської уряду, прем'єр-міністр цього року вже брав участь у заходах, присвячених 100-річчю Естонської Республіки, які проходили у Великій Британії, Ірландії, Фінляндії, Швеції та Латвії.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його доньку Юлію знайшли 4 березня в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в критичному, але стабільному" стані. Також у важкому стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.