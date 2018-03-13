Розробник "Новичка" виключив можливість одужання Скрипаля та його дочки

Доктор хімічних наук Віл Мірзаянов заявив, що навіть якщо Скрипалю з донькою вдасться вижити, то вони не оговтаються.

Колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка, отруєні смертельним нервово-паралітичним газом "Новачок", не зможуть оговтатися від дії газу.

Про це розповів інформатор, який сповістив світ про секретну програму хімічної зброї в Росії, Віл Мірзаянов, повідомляє The Telegraph.

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Мірзаянов, доктор хімічних наук, який працював у центрі радянської програми, заявив, що Росія є єдиною країною, здатною виробляти такий потужний нервовий агент, і він попередив, що можуть занедужати ще багато людей.

"Це, принаймні, в 10 разів більше, ніж будь-який відомий нервовий агент. Плюс практично невиліковний ", - розповів він виданню.

"Ці люди померли - цей чоловік (Скрипаль - УНІАН) і його дочка. Навіть якщо вони виживуть, вони не оговтаються", - сказав Мірзаянов.

Нагадаємо, увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6. Разом з ним у лікарню потрапила його донька.

12 березня британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок".