У Словаччині зіткнулися пасажирський потяг і локомотив, є постраждалі

В результаті аварії постраждали щонайменше 18 осіб, в тому числі машиніст локомотива і одна дитина.

Біля станції у словацькому місті Пезинок в Братиславському краї зіткнулися пасажирський потяг і локомотив.

Про це повідомив голова залізничної компанії Словаччини Філіп Глубоцький, повідомляє РБК з посиланням на TASR.

За даними співрозмовника агентства, пасажирський потяг у момент інциденту прямував з міста Малацкі в Леопольдів. У ньому перебували близько 80 пасажирів. Інцидент, як розповів Глубоцький, трапився близько 18:30 за місцевим часом 16 березня. Винуватцем зіткнення він назвав керуючого локомотивом. Саме він, за його даними, в'їхав у потяг.

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У результаті аварії, як уточнив глава словацької залізничної компанії, постраждали щонайменше 18 осіб, в тому числі машиніст локомотива і одна дитина. З них 15 пасажирів отримали легкі поранення - в основному різні удари і переломи, ще троє зараз знаходяться в стані середньої тяжкості, уточнив він.

"За нашими попередніми даними, життю нікого з тих пасажирів, хто перебував у поїзді, небезпека не загрожує. Тим, хто отримав поранення, надають медичну допомогу, інші пасажири знаходяться на шляху туди, де їм допоможуть дістатися до пункту призначення", - додав Глубоцький.

На місце події, як зауважує TASR, також прибув міністр транспорту Словаччини Арпад Оршек. "Слава богу, що ніхто не загинув", - оголосив він, зауваживши, що зіткнення сталося, коли обидва транспортні засоби рухалися не на повній швидкості.

Версію про те, що аварія трапилася через те, що не спрацювала сигналізаційна система, яка повинна була попередити локомотив про наближення пасажирського потяга, глава відомства не підтвердив. "Я не хочу розмірковувати про це. Це має розслідуватися слідчою комісією", - додав він.

В даний момент на місці аварії працюють рятувальники та слідчі. Рух поїздів в обох напрямках на ділянці біля станції Пезинок тимчасово припинено, зазначає TASR.