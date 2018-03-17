Соратника Березовського задушили собачим повідком - ЗМІ

У поліції заявляють, що немає доказів зв'язку смерті Глушкова та отруєння Скрипаля.

Слідчі вважають, що смерть російського підприємця Миколи Глушкова, соратника критика політики Путіна Березовського, настала внаслідок удушення собачим повідком.

Про це повідомляє Independed з посиланням на джерело.

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Глушков помер невдовзі після резонансного отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, однак у поліції стверджуюють, що немає доказів зв'язку між двома цими інцидентами.

Як повідомляв УНІАН, 68-річного Глушкова, колишнього близького ділового партнера покійного російського олігарха і критика Кремля Бориса Березовського, виявили мертвим пізно ввечері 13 березня у його квартирі в Лондоні.

На його шиї було видно сліди удушення, однак повної впевненості в насильницькому характері смерті спочатку не було.

Поліція Великобританії порушила кримінальну справу про вбивство російського підприємця Миколи Глушкова після того, як експертиза показала, що він був задушений.