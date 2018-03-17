Соратника Березовського задушили собачим повідком - ЗМІ
Слідчі вважають, що смерть російського підприємця Миколи Глушкова, соратника критика політики Путіна Березовського, настала внаслідок удушення собачим повідком.
Про це повідомляє Independed з посиланням на джерело.
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Глушков помер невдовзі після резонансного отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, однак у поліції стверджуюють, що немає доказів зв'язку між двома цими інцидентами.
Як повідомляв УНІАН, 68-річного Глушкова, колишнього близького ділового партнера покійного російського олігарха і критика Кремля Бориса Березовського, виявили мертвим пізно ввечері 13 березня у його квартирі в Лондоні.
На його шиї було видно сліди удушення, однак повної впевненості в насильницькому характері смерті спочатку не було.
Поліція Великобританії порушила кримінальну справу про вбивство російського підприємця Миколи Глушкова після того, як експертиза показала, що він був задушений.