Поліція Британії розслідує смерть соратника Березовського як вбивство

19:08, 16 березня 2018
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Ілюстрація \ REUTERS

Поліція Великобританії порушила кримінальну справу про вбивство російського підприємця Миколи Глушкова після того, як експертиза показала, що він був задушений.

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Сім’я Глушкова сповіщена про рішення поліції, яка надає родичам моральну підтримку, йдеться в повідомленні на сайті поліції Лондона, передає радіо Свобода.

68-річного Глушкова, колишнього близького ділового партнера покійного російського олігарха і критика Кремля Бориса Березовського, виявили мертвим пізно ввечері 13 березня у його квартирі в Лондоні.

На його шиї було видно сліди удушення, однак повної впевненості в насильницькому характері смерті спочатку не було.

Глушкова знайшли мертвим через тиждень після отруєння в британському Солсбері колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Вони перебувають у лікарні в критичному стані. За даними британських слідчих, їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Влада Британії покладає на Москву відповідальність за це отруєння. Росія звинувачення відкидає.

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Теги: #Росія#Лондон