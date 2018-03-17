Лондон прокоментував висилку своїх дипломатів з Росії

Зазначається, що відповідь Росії не змінює обставини справи – замах на вбивство двох людей на території Британії.

Реакція Росії на заходи Великобританії у ситуації з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля не змінює позиції Лондона у цій справі.

Про це повідомляє Страна.uа з посиланням на Sky News.

"Відповідь Росії не змінює обставини справи – замах на вбивство двох людей на території Британії, за який несе відповідальність Росія при відсутності альтернативного висновку", – йдеться в заяві МЗС Британії.

У ній підкреслюється також, що у Лондона "немає розбіжностей з народом Росії".

"Ми продовжуємо вважати, що розрив діалогу між нашими країнами не в наших національних інтересах", – повідомляє британський МЗС.

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Викликаному 17 березня в МЗС Росії послу Великобританії в Москві Лорі Брістоу передана нота про те, що у відповідь на провокаційні дії британської сторони і бездоказові звинувачення РФ у зв'язку з подією в місті Солсбері 4 березня російською стороною у відповідь ухвалені ряд рішень, повідомив у суботу МЗС РФ.

Так, оголошуються персонами нон-грата і висилаються у тижневий термін 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії в Москві, відкликається згода РФ на відкриття та функціонування Генерального консульства Великобританії в Санкт-Петербурзі і припиняється діяльність Британської ради в зв'язку з неврегульованістю її статусу.

Як повідомляв УНІАН, Москва офіційно оголосила персонами нон-грата 23 британських дипломата.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія призупинить всі заплановані контакти з Росією і протягом тижня вишле 23 російських дипломата.