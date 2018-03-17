Біля узбережжя Греції перекинувся човен з мігрантами, загинуло щонайменше 14 осіб

Рятувальники шукають чотирьох зниклих, всього на борту перебували близько 20 осіб.

Біля узбережжя Греції в Егейському морі перекинувся човен з мігрантами: загинуло щонайменше 14 осіб, з яких четверо - діти, доля ще чотирьох людей невідома.

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Як передає "Німецька хвиля", трьох мігрантів врятувала берегова охорона, ще троє опинилися на грецькому острові Агатонісі біля турецького узбережжя. Вони повідомили, що на борту перебували близько 20 осіб.

Як відомо, після закриття «балканського маршруту» в 2016 році шлях Середземним морем став основним для мігрантів, які прагнуть потрапити в Європу.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції, у 2017 році понад 3 тис. людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії, а за останні чотири роки кількість загиблих становить понад 20 тис. осіб.

У рамках європейської операції «Софія», покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тис. осіб.