Швеція взялася допомогти підготувати можливий саміт керівників США та Північної Кореї

Проте у Швеції поки не уточнюють , чи буде країна господарем зустрічі керівників США та Північної Кореї.

У Швеції поновлюються переговори шведських офіційних представників з міністром закордонних справ Північної Кореї Рі Йон Хо. На думку аналітиків, це може прокласти шлях для зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Північної Кореї Кім Чен Ином.

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Шведський посол при ООН Олоф Скоог сказав, що його країна, організовуючи ці переговори, намагається допомогти знизити напруженість на Корейському півострові. “Становище з безпекою на півострові зараз є найнагальнішим питанням світового порядку денного, і якщо Швеція може відігравати роль в деекскалації, то це ми і намагаємося зробити”, - сказав дипломат у Нью-Йорку, передає Голос Америки.

Міністр Рі Йон Хо і прем’єр-міністр Швеції Стефін Лофвен провели коротку зустріч у п’ятницю, але офіційні джерела не подали жодної інформації про тему розмови.

Проте Олоф Скоог сказав, що переговори у Стокгольмі могли б “створити позитивні умови для такої зустрічі” і відмовився говорити про те, чи буде Швеція господарем зустрічі керівників США та Північної Кореї.

У телефонній розмові з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном президент Трамп висловив “обережний оптимізм” стосовно останніх подій довкола Північної Кореї.

Речник південнокорейського керівника сказав, що президент Мун Чже Ін має зустрітися з північнокорейським лідером у квітні і “створити атмосферу для успішного відкриття саміту США та Північної Кореї”.

У Сеулі кажуть, що після переговорів з північнокорейським лідером Мун Чже Ін проведе переговори з Дональдом Трампом.

Як повідомляв УНІАН, Білий Дім повідомив, що президент Трамп підтвердив свої плани до кінця травня зустрітися з Кім Чен Ином для переговорів про ядерні програми Пхеньяна. Тим часом Північна Корея досі офіційно не підтвердила ні саму можливість саміту, ні можливе місце або час такої зустрічі.