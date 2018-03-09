Трамп готовий зустрітися з лідером Північної Кореї до травня

04:08, 09 березня 2018
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Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS

Про це заявив глава Управління національної безпеки Південної Кореї Чжун Юй-юн після брифінгу Трампа про результати зустрічі південнокорейських чиновників з Кім Чен Ином, пише  УП з посиланням на Reuters.

За його словами, північнокорейський лідер прихильний ідеї денуклеаризації і припинення ядерних або ракетних випробувань.

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"Я повідомив йому (Трампу), що на нашій зустрічі лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сказав, що він прихильний денуклеаризації", - сказав Чунг.

"Кім пообіцяв, що Північна Корея утримається від будь-яких подальших ядерних або ракетних випробувань", - додав він.

Чжун Юй-юн розповів, що Кім Чен Ин висловив бажання зустрітися з президентом Трампом якомога швидше.

"Президент Трамп високо оцінив брифінг і сказав, що він зустрінеться з Кім Чен Ином до травня, щоб домогтися денуклеаризації".

У свою чергу президент США підтвердив зустріч і заявив, що в переговорах досягнуто значного прогресу, але санкції не будуть зняті до досягнення угоди.

"Кім Чен Ин говорив про денуклеаризацію з представниками Південної Кореї, а не тільки про заморожування. Крім того, ніякі випробування ракет Північною Кореєю протягом цього періоду часу не проводилися. Великого прогресу досягнуто, але санкції будуть зберігатися доти, доки не буде досягнуто угоди. Зустріч планується!", - написав Трамп у Twitter.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у ситуації з Північною Кореєю.

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Теги: #Кім Чен Ин#Дональд Трамп#США і КНДР#зустріч Трампа і Ина