У РФ почалися вибори президента: росЗМІ назвали ймовірне місце голосування Путіна

Дільниці відкрилися на Далекому Сході, останніми почнуть голосувати жителі Калінінградської області, найзахіднішого регіону Росії.

На Далекому Сході РФ почалося голосування на виборах президента Росії. Першими на дільниці для голосування прибувають жителі Камчатського краю і Чукотського автономного округу.

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Як передає Радіо Свобода, в центральній частині Росії, на Північному Кавказі і північно-заході країни дільниці відкриються о 8 годині ранку за московським часом. Останніми почнуть голосувати жителі Калінінградської області, найзахіднішого регіону Росії, ділянки тут закриються о 21 годині московського часу, після чого стануть відомі перші результати голосування на всій території країни.

За інформацією Telegram-каналу «Незыгарь», президент РФ Володимир Путін, швидше за все, проголосує в Москві на дільниці в будівлі Російської академії наук. Повідомляється, що ввечері його чекають у виборчому штабі і на мітингу в центрі Москви.

Вибори президента Росії проходять в сьомий раз. Глава держави обирається на шість років. Згідно з Конституцією Росії, президентом може бути обраний громадянин віком не молодше 35 років, який постійно живе в країні не менше 10 років. Поріг явки, без досягнення якого вибори вважалися б такими, що не відбулися, не встановлено.

В бюлетенях для голосування записані імена восьми кандидатів (в алфавітному порядку): Сергій Бабурін (партія "Російський загальнонародний союз"), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Володимир Путін (самовисування), Ксенія Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максим Сурайкін ("Комуністи Росії"), Борис Тітов (Партія зростання) і Григорій Явлінський ("Яблуко").