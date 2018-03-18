У РФ почалися вибори президента: росЗМІ назвали ймовірне місце голосування Путіна
На Далекому Сході РФ почалося голосування на виборах президента Росії. Першими на дільниці для голосування прибувають жителі Камчатського краю і Чукотського автономного округу.
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Як передає Радіо Свобода, в центральній частині Росії, на Північному Кавказі і північно-заході країни дільниці відкриються о 8 годині ранку за московським часом. Останніми почнуть голосувати жителі Калінінградської області, найзахіднішого регіону Росії, ділянки тут закриються о 21 годині московського часу, після чого стануть відомі перші результати голосування на всій території країни.
За інформацією Telegram-каналу «Незыгарь», президент РФ Володимир Путін, швидше за все, проголосує в Москві на дільниці в будівлі Російської академії наук. Повідомляється, що ввечері його чекають у виборчому штабі і на мітингу в центрі Москви.
Вибори президента Росії проходять в сьомий раз. Глава держави обирається на шість років. Згідно з Конституцією Росії, президентом може бути обраний громадянин віком не молодше 35 років, який постійно живе в країні не менше 10 років. Поріг явки, без досягнення якого вибори вважалися б такими, що не відбулися, не встановлено.
В бюлетенях для голосування записані імена восьми кандидатів (в алфавітному порядку): Сергій Бабурін (партія "Російський загальнонародний союз"), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Володимир Путін (самовисування), Ксенія Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максим Сурайкін ("Комуністи Росії"), Борис Тітов (Партія зростання) і Григорій Явлінський ("Яблуко").