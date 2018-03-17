Жителі Криму рано чи пізно братимуть участь у виборах президента України – Порошенко

Порошенко також додав, що в майбутньому "замість російського аншлюсу буде українське повернення".

Жителі незаконно анексованого Росією Кримського півострова рано чи пізно братимуть участь у виборах президента України.

Про це заявив президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

«Крим – це Україна. Мешканці Криму повинні і рано чи пізно візьмуть участь у виборах президента України», - написав він.

Порошенко також додав, що в майбутньому «замість російського аншлюсу буде українське повернення – повернення Криму в Україну і України в Крим».

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2018 року в річницю незаконної анексіє півострова Росія планує провести вибори президента, в тому числі на території Криму.

Раніше Порошенко заявляв, що Україна добиватиметься невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму та введення санкцій проти їх організаторів. Про невизнання результатів таких виборів уже заявили низка країн, зокрема, Канада, Естонія та Німеччина.

Щодо проведення цих виборів Україна вже звернулася до керівництва ООН.