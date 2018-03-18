У Росії проходять вибори президента (фоторепортаж)

Виборчі дільниці працюють по всій країні.

У Росії проходять вибори президента країни. Виборчі дільниці працюють по всій країні. Першими голосування завершать виборці на Далекому Сході.

Про це повідомляє ТАСС. Росіяни обирають главу держави з восьми кандидатів: Сергія Бабуріна (партія "Російський загальнонародний союз"), Павла Грудініна (КПРФ), Володимира Жириновського (ЛДПР), Володимира Путіна (самовисуванець), Ксенії Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максима Сурайкина ("Комуністи Росії"), Бориса Титова (Партія зростання) і Григорія Явлінського ("Яблуко").

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Як повідомляв УНІАН, Україна буде добиватися невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму і введення санкцій проти їх організаторів. Про невизнання результатів таких виборів вже заявили ряд країн, зокрема, Канада, Естонія і Німеччина. З приводу проведення цих виборів Україна вже звернулася до керівництва ООН.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України - у Києві, Харкові, Одесі та Львові - не буде передбачати доступу на ці об'єкти громадян РФ для голосування на виборах.