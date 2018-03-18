Путін проголосував на виборах президента в Москві (фоторепортаж)

Він прийшов на виборчу дільницю, розташовану в будівлі Російської академії наук.

Діючий президент РФ Володимир Путін проголосував на виборах президента в Москві.

Про це повідомляє "РИА Новости". Він прийшов на виборчу дільницю 2151, розташовану в будівлі Російської академії наук.

За його словами, успішним для себе він вважатиме будь-який відсоток голосів, який "дозволить продовжувати виконувати обов'язки глави держави".

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Як повідомляв УНІАН, Україна буде добиватися невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму і введення санкцій проти їх організаторів. Про невизнання результатів таких виборів вже заявили ряд країн, зокрема, Канада, Естонія і Німеччина. З приводу проведення цих виборів Україна вже звернулася до керівництва ООН.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України - у Києві, Харкові, Одесі та Львові - не буде передбачати доступу на ці об'єкти громадян РФ для голосування на виборах.