Курди пообіцяли Туреччині «постійний кошмар» в Афріні
00:54, 19 березня 2018Світ
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Курдська адміністрація Сирійського регіону Афрін пообіцяла Анкарі партизанську війну по всьому регіону.
Ілюстрація / REUTERS
Курдська адміністрація Сирійського регіону Афрін пообіцяла Анкарі партизанську війну по всьому регіону.
Про це повідомляє Reuters.
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«Наші сили представлені на всій території Афріна. Ці сили будуть обстрілювати позиції турецьких ворогів і їх найманців при будь-якій можливості. Вони стануть для них постійним кошмаром», — йдеться в заяві адміністрації.
Раніше повідомлялося, що турецька армія за підтримки сирійської опозиції взяла під контроль сирійське місто Афрін.
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