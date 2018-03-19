Курди пообіцяли Туреччині «постійний кошмар» в Афріні

Курдська адміністрація Сирійського регіону Афрін пообіцяла Анкарі партизанську війну по всьому регіону.

Курдська адміністрація Сирійського регіону Афрін пообіцяла Анкарі партизанську війну по всьому регіону.

Про це повідомляє Reuters.

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«Наші сили представлені на всій території Афріна. Ці сили будуть обстрілювати позиції турецьких ворогів і їх найманців при будь-якій можливості. Вони стануть для них постійним кошмаром», — йдеться в заяві адміністрації.

Раніше повідомлялося, що турецька армія за підтримки сирійської опозиції взяла під контроль сирійське місто Афрін.