Курди пообіцяли Туреччині «постійний кошмар» в Афріні

00:54, 19 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

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«Наші сили представлені на всій території Афріна. Ці сили будуть обстрілювати позиції турецьких ворогів і їх найманців при будь-якій можливості. Вони стануть для них постійним кошмаром», — йдеться в заяві адміністрації.

Раніше повідомлялося, що турецька армія за підтримки сирійської опозиції взяла під контроль сирійське місто Афрін.

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Теги: #курди в Сирії#наступ афрін