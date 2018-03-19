ЗМІ повідомили про секретний канал зв'язку між США та КНДР

Новий глава Держдепу виступає за використання «тихої дипломатії» для врегулювання питань з КНДР.

Американська розвідка встановила закритий канал зв'язку з КНДР.

Як повідомляє CBS News з посиланням на джерела, ініціатива знайшла підтримку колишнього глави ЦРУ Майка Помпео, нещодавно призначеного на посаду держсекретаря США.

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Новий канал зв'язку діє в обхід існуючого відкритого дипломатичного каналу, встановленого Держдепом США. Один з чиновників розповів CBS, що попередник Помпео Рекс Тіллерсон підтримував «старомодний підхід», що передбачав організацію зустрічей для обговорення тих чи інших питань. Майк Помпео ж, як стверджують джерела видання, виступає за використання «тихої дипломатії» для врегулювання питань з КНДР.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня стало відомо про підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Перша в історії зустріч лідерів двох країн повинна пройти в Стокгольмі до кінця травня.