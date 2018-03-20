Серійний підривник у Техасі розіслав уже чотири посилки з бомбами: загинули двоє афроамериканців

В Остіні діє серійний підривник. Менш ніж за три тижні він влаштував чотири вибухи. Поліція досі не розуміє мотив злочинця.

Перший вибух в Остіні, столиці штату Техас, стався 2 березня. В результаті поранення отримав 39-річний співробітник будівельної компанії Texas Quarries Ентоні Хаус. Він помер у лікарні.

Як пише Meduza, спочатку поліція припускала, що Хаус став випадковою жертвою помсти за облаву, яку правоохоронні органи влаштували в розташованому неподалік притоні. Його смерть розглядалася як поодинокий випадок, а не частина масштабної терористичної атаки.

Ще дві бомби вибухнули в місті 12 березня. Другий вибух убив 17-річного старшокласника Дрейлена Мейсона; його мати також постраждала, але її життя поза небезпекою. В результаті третього вибуху була поранена 75-річна Есперанца Еррера. Її доставили в лікарню у критичному стані.

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У всіх трьох випадках жертви знаходили бомбу в посилці, залишеній на ґанку свого будинку. При цьому ні Поштова служба США, ні приватні кур'єрські служби їх не доставляли. Згортки вибухали, коли люди відкривали їх.

Поліція заявила, що атаки могли бути скоєні на расовому ґрунті. На користь цієї версії говорило те, що жертви двох перших вибухів (смерть Ентоні Хауса до того часу стали розслідувати як убивство) були афроамериканцями. Пізніше з'ясувалося, що члени їхніх сімей знайомі - Фредді Діксон, вітчим Ентоні Хауса, дружить з дідусем Дрейлена Мейсона. При цьому Діксон повідомив журналістам, що загиблі не знали один одного.

Постраждала при третьому вибуху Есперанца Еррера — латиноамериканка. Вона не була пов'язана з жертвами перших двох атак. За непідтвердженими даними, Еррера могла знайти бомбу випадково. Згорток, який вона відкрила, залишили в будинку її матері, але на ньому було вказано неправильну адресу, повідомила The Washington Post з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування.

Через загрозу вибуху 17 березня було скасовано один із концертів щорічного фестивалю «На південь через південний захід» в Остіні. Організатори отримали повідомлення про бомбу, закладену в місці виступу філадельфійської групи The Roots. Поліція не знайшла вибуховий пристрій, але концерт все одно вирішили не проводити. Пізніше був затриманий 26-річний Тревор Інгрем — передбачається, що саме він відправив неправдиве повідомлення про вибуховий пристрій. Пізніше правоохоронні органи заявили, що цей інцидент пов'язаний з попередніми атаками.

Шеф поліції Остіна Брайан Менлі закликав організатора вибухів вийти на зв'язок з поліцією, «поки хто-небудь ще не постраждав». «Ми хочемо зрозуміти, що привело вас до цього, хочемо вислухати вас», — заявив Менлі під час прес-конференції 18 березня. Також він оголосив, що нагорода за інформацію, яка допоможе зловити злочинця, збільшується до 115 тисяч доларів (спочатку її розмір становив 15 тисяч).

Через кілька годин після заяви шефа поліції в Остіні прогримів ще один вибух. В результаті постраждали двоє чоловіків; обидва були доставлені в лікарню з важкими, але не загрозливими для життя травмами.

Четверта атака відрізнялася від трьох попередніх. По-перше, бомба була закладена біля дороги, а не залишена біля ганку жертви. По-друге, вибуховий пристрій було приведено в дію за допомогою розтяжки — дроту, якої торкнулися жертви. По-третє, постраждалі були білими.

Те, що після третього вибуху техаський підривник змінив почерк, аналітик розвідувальної компанії Stratfor Фред Бертон і колишній профайлер ФБР Клінт Ван Зандт пов'язують з тим, що він стежить за діями поліції через ЗМІ. «Він виразно дивиться новини», — вважає Бертон.

Поліція заявила, що в конструкції всіх чотирьох бомб знайдені подібності; організатор вибухів названий серійним підривником. При цьому правоохоронні органи досі не зрозуміли мотив злочинця. На даний момент слідство зібрало понад 400 речових доказів і опитали понад 200 осіб. Крім того, перевірено близько 700 повідомлень про підозрілі об'єкти (жодне з них не підтвердилося). До розслідування підключилися ФБР і федеральне Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин (АТФ).

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