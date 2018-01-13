В американській в’язниці помер один з колишніх лідерів Ку-клукс-клану

У США помер один з колишніх лідерів Ку-клукс-клану 92-річний Едгар Рей Кіллен.

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Як пише The New York Times, він помер у лікарні в’язниці штату Міссісіпі, причину смерті поки що не називають, проте відомо, що його лікували від серцевої недостатності і гіпертонії передає Радіо Свобода.

У 2015 році Едгар Кіллен був засуджений на 60 років тюремного ув’язнення у справі про вбивство трьох борців за права людини в штаті Міссісіпі.

Кіллена ув’язнили через понад 40 років після скоєння злочину.

Правозахисників, які боролися за рівноправ’я афроамериканців, убили в Міссісіпі в червні 1964 року. Присяжні вирішили, що убивство організував і спланував екс-лідер Ку-клукс-клану Кіллен. У 1967 році він уже поставав перед судом, але тоді присяжні не змогли дійти згоди.