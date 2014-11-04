У НАТО побоюються, що криза в Україні призведе до замороженого конфлікту
04:17, 04 листопада 2014Політика
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Дії Росії в контексті української кризи можуть призвести до замороження конфлікту, це також призведе до погіршення відносин з НАТО.
В Альянсі вважають, що Москва зрушує кордон між Україною і Росією на захід / nato.int
Таку думку у понеділок на брифінгу озвучив верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) Альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав, передає ТАСС.
За його твердженням, Москва зрушує кордон між Україною і Росією на захід.
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"Ми бачимо, що справа йде до демаркації та розмиття діючого українсько-російського кордону", - сказав він.
"Я турбуюся щодо того, що за таких умов може створитися заморожений конфлікт", - резюмував Бридлав.
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