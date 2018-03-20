Саміт ЄС обговорить можливі наслідки отруєння екс-шпигуна РФ Скрипаля

Саміт ЄС обговорить можливі наслідки газової атаки в Солсбері, в якій звинувачують Росію, наразі про санкції не йдеться.

Лідери Європейського Союзу на саміті, який пройде 22-23 березня в Брюсселі, обговорять газову атаку в британському Солсбері, в якій звинувачують Росію, та можливі її наслідки. Питання санкцій ще ніхто не порушував.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це напередодні саміту повідомив високопосадовий європейський дипломат.

«Щодо Росії та відповіді на атаку нервово-паралітичною речовиною в Солсбері. Президент Європейської Ради Дональд Туск контактував з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей та публічно заявив про нашу повну солідарність та підтримку Великобританії у цій ситуації. Як очікується, це буде відображено у висновках Європейської Ради. Ми думаємо, що Мей поінформує колег про розвиток останніх подій, і вони можуть знову обговорити проект висновків, які запропоновані, обговорити, чи є можливість їх покращити. Мені відомо, що були деякі розмірковування, але станом на зараз ніхто не говорить про додаткові санкції», - розповів він.

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Крім того, і Лондон не звертався до Брюсселю із запитом щодо санкцій, додав високопосадовець.

За словами дипломата, зараз дискусія щодо можливих заходів триває на рівні міністрів фінансів.

Він також повідомив, що атака у Солсбері «порушила низку питань щодо нашої європейської готовості до спільних ризиків, перед якими стоять наші демократії».

«Тому Туск пропонує посилити нашу стійкість хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам, включаючи тісну співпрацю інституцій ЄС, з НАТО», - сказав європейський високопосадовець.

Також на порядку денному саміту стоїть питання Brexit, питання торгівлі через проголошене президентом США Дональдом Трампом підвищення тарифів на сталь та алюміній, ситуація у Туреччині, Західних Балканах та питання оподаткування, спільних ринків, торгівлі та деякі інші.

Довідка УНІАН. 4 березня у Великій Британії з сильним отруєнням нервово-паралітичним газом госпіталізували 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію, яким стало зле у торговому центрі в Солсбері.

Ситуація навколо цієї події призвела до дипломатичного конфлікту між Британією та РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві у 2006 році визнав його винним у шпигунстві на користь британської служби розвідки MI-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід в рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час візиту до Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.