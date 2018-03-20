"Це зробила теща Скрипаля": МЗС Британії оприлюднило фейкові заяви РФ у справі отруєння екс-шпигуна

Росія у своїх заявах постійно звинувачувала різні країни в отруєнні Скрипаля та його доньки.

У Міністерстві закордонних справ Британії заявляють, що Росія розпочала кампанію з дезінформації стосовно отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері, замість того, щоб надати пояснення.

Читайте такожПутін міг особисто дати вказівку отруїти Скрипаля - голова МЗС БританіїПро це повідомляється на офіційній сторінці відомства у Twitter. У короткому відео, оприлюдненому на сторінці, зібрали найцікавіші версії РФ щодо отруєння екс-шпигуна.

У МЗС Британії помітили, що заяви РФ постійно різняться, а звинувачення падають на різні країни.

"Це зробила Великобританія... щоб розпалити антиросійські настрої"; "Це зробила Україна, щоб підставити Росію"; "Це зробили США, щоб дестабілізувати ситуацію у світі".

Щоб спростувати походження нервово-паралітичного газу з Росії, у РФ заявляли, що він походить з Чехії, Словакії, Швеції.

Хоча були також і альтернативні версії: "Це була спроба самогубства"; "Це було випадкове передозування"; "Це зробила теща Скрипаля".

У МЗС підсумували: "З високою вірогідністю Росія відповідальна за цю атаку".

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 20, 2018

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його доньку Юлію знайшли 4 березня в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в "критичному, але стабільному" стані. Також у важкому стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.