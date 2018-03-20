"Це зробила теща Скрипаля": МЗС Британії оприлюднило фейкові заяви РФ у справі отруєння екс-шпигуна
У Міністерстві закордонних справ Британії заявляють, що Росія розпочала кампанію з дезінформації стосовно отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері, замість того, щоб надати пояснення.
Читайте такожПутін міг особисто дати вказівку отруїти Скрипаля - голова МЗС БританіїПро це повідомляється на офіційній сторінці відомства у Twitter. У короткому відео, оприлюдненому на сторінці, зібрали найцікавіші версії РФ щодо отруєння екс-шпигуна.
У МЗС Британії помітили, що заяви РФ постійно різняться, а звинувачення падають на різні країни.
"Це зробила Великобританія... щоб розпалити антиросійські настрої"; "Це зробила Україна, щоб підставити Росію"; "Це зробили США, щоб дестабілізувати ситуацію у світі".
Щоб спростувати походження нервово-паралітичного газу з Росії, у РФ заявляли, що він походить з Чехії, Словакії, Швеції.
Хоча були також і альтернативні версії: "Це була спроба самогубства"; "Це було випадкове передозування"; "Це зробила теща Скрипаля".
У МЗС підсумували: "З високою вірогідністю Росія відповідальна за цю атаку".
The nerve agent came from Sweden,— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 20, 2018
Ukraine did it to frame Russia,
It was contamination from the UK's own research facility...
Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp
Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його доньку Юлію знайшли 4 березня в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в "критичному, але стабільному" стані. Також у важкому стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.