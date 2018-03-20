У Білому домі ухилилися від оцінки "виборів Путіна"

У США заявили, що не можуть диктувати іншим країнам, як їм функціонувати в плані виборів.

У Білому домі ухилилися від оцінки виборів президента Російської Федерації в контексті того, чи були вони справедливими.

Як заявила речниця Білого дому Сара Сандерс на брифінгу у Вашингтоні, який транслювався на сайті адміністрації президента США, «ми не повинні диктувати, як іншим країнам функціонувати».

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Зокрема, у неї запитали, чи вважають у Білому домі, що вибори президента РФ були вільними та справедливими.

«Ми не повинні диктувати, як іншим країнам функціонувати. Те, що ми знаємо, Путін був обраний у їхній країні, і це не те, що ми можемо диктувати їм, як їм діяти. Ми можемо лише зосереджуватися на свободі і справедливості наших виборів», - сказала Сандерс.

Також вона наголосила, що Сполучені Штати продовжать вживати зусиль, щоб «недобросовісні сторони не мали можливості будь-яким чином впливати на американські вибори».