Кремль заявив, що Трамп привітав Путіна з перемогою на виборах

У прес-службі повідомили, що президент США привітав російського колегу з перемогою на президентських виборах.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп у телефонній розмові обговорили Сирію і «внутрішньоукраїнську кризу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови очільників двох держав.

«Обговорювалися сирійська проблема і внутрішньоукраїнська криза. З обох сторін відзначається необхідність досягнення якнайшвидших зрушень у їх врегулюванні», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Трамп привітав Путіна з перемогою на президентських виборах.

Лідери висловилися на користь розвитку практичної взаємодії на різних напрямах, зокрема й питаннях забезпечення стратегічної стабільності і боротьби з міжнародним тероризмом. Зокрема, наголошено на важливості скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь.

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При обміні думками з питань економічного співробітництва висловлено зацікавленість в його активізації. Окремо порушувалась сфера енергетики.

«Крім того, висловлено задоволення певним зниженням напруженості навколо Корейського півострова. Акцентована доцільність продовження послідовних зусиль з вирішення ситуації мирними, дипломатичними засобами», - сказано в повідомленні.

Також відзначається, що досягнуто домовленості про розвиток подальших двосторонніх контактів, зокрема з урахуванням змін у керівництві Держдепартаменту США. Особливу увагу приділено опрацюванню питання про проведення можливої зустрічі на вищому рівні.

«Загалом розмова мала конструктивний, діловий характер і була орієнтована на подолання проблем, які нагромадилися в російсько-американських відносинах», - зазначається в повідомленні.