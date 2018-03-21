Отруєння Скрипаля: Лавров порадив Британії "заспокоїтися і не нервувати"

66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в "критичному, але стабільному" стані.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Великобританії слід "заспокоїтися і не нервувати" через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє "РИА Новости". "Я думаю, що всім би пішло на користь, перш за все самому офіційному Лондону, якщо б там перестали нервувати — а вони явно нервують з приводу цієї ситуації — і заспокоїлися", — заявив Лавров.

Лавров стверджує, що Лондон поквапився висунути звинувачення. "Те, що ми зараз спостерігаємо — гарячкові пошуки по всьому світу, умовляння партнерів солідаризуватися з Великобританією у цьому питанні без пред'явлення будь-яких фактів", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Росії запросило 21 березня послів усіх зарубіжних держав у Москві для обговорення справи екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

20 березня 23 російських дипломатів, яких британський уряд вирішив вислати у відповідь на отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, покинули територію Великобританії.

Екс-розвідника Скрипаля і його дочку виявили 4 березня без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.