ЄС вимагає від Росії розкрити програму «Новачок» через отруєння Скрипаля

В Європі шоковані використанням хімічної зброї на європейській землі, вперше за понад 70 років.

Європейський Союз засудив отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, і дуже серйозно ставиться до оцінки цього інциденту урядом Великої Британії. Зокрема – щодо імовірної причетності до отруєння Російської Федерації.

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У заяві, оприлюдненій на сайті Європейської Ради, зазначається, що ЄС шокований використанням на європейській землі нервово-паралітичної речовини того ж типу, що розроблялась Росією, вперше за понад 70 останніх років.

"Використання хімічної зброї будь-ким у будь-яких обставинах є абсолютно неприйнятним та становить загрозу усім нам. Будь-яке подібне використання є чистим порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права і підриває міжнародний порядок, що базується на правилах», - наголошують у Європейській Раді.

Крім того, ЄС закликав Росію терміново відповісти на питання, які ставлять перед нею Велика Британія та світова спільнота, а також забезпечити негайне та повне розкриття її програми «Новачок» перед Організацією із заборони хімічної зброї.

Крім того, ЄС висловив солідарність з Великою Британією, а також підтримав її в зусиллях з притягнення до відповідальності винних в атаці.

Як повідомляв УНІАН, британська сторона стверджує, що саме речовину «Новачок» було використано для отруєння 4 березня в Солсбері засудженого в Росії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

12 березня британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Мей назвала це або прямою дією російського уряду проти Великої Британії, або російський уряд втратив контроль над поширенням потенційно катастрофічно небезпечного нервового токсину, і він потрапив у чужі руки.

Пізніше в НАТО висловили стурбованість щодо використання нервово-паралітичної речовини на території Альянсу і закликали Росію вирішити проблеми з Великою Британією, включаючи повне розкриття інформації про програму «Новачок». У Росії ці звинувачення відкидають.