Низка послів відмовилася прийти до МЗС Росії на зустріч у "справі Скрипаля"

Серед тих, хто відмовився посол Великобританії, а також посли США, Німеччині, Франції і Китаю.

Посли Великобританії, США, Німеччині, Франції і Китаю відмовилися прийти у Міністерство закордонних справ РФ на зустріч у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля, під час якої Москва представить свої роз'яснення.

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Посол США в Росії Джон Гантсман не братиме участі в зустрічі. Як зявила РБК прес-секретар посольства, США розглядають можливість участі в цій зустрічі на робочому рівні.

Також на цю зустріч не прийдуть посол Китаю Лі Хуей, посол Франції Сільві Берману, посол Німеччини Рюдігер фон Фріч. У дипвідомствах цих країн в Москві заявили, що країни будуть представлені кимось іншими з посольств.

Крім цього про свою відмову відвідати зустріч заявив посол Великобританії в РФ Лорі Брістоу. «Ми розглядаємо можливість участі на робочому рівні», - заявили в диппредставництві. Інших подробиць британське посольство не надало.

У МЗС РФ сьогодні буде проведена зустріч з усіма акредитованими послами зарубіжних держав, очікується, що Москва роз'яснить свою позицію у "справі Скрипаля".

У російському міністерстві відзначили, що "основна тема зустрічі - ситуація навколо заяв Великої Британії про застосування на її території отруйних речовин".