Кремль відреагував на відмову посла Британії прийти на зустріч у "справі Скрипаля"

Там розцінили це як небажання Британії почути відповіді Росії на поставлені Лондоном питання.

У Кремлі розкритикували рішення посла Великобританії в РФ не брати участі у зустрічі, яку скликало Міністерство закордонних справ Росії у зв’язку зі справою про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

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Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, відсутність представника Британії на зустрічі для іноземних послів свідчить про небажання почути відповіді Росії на поставлені Лондоном питання.

«Це ще один красномовний прояв абсурдної ситуації, коли ставлять запитання і демонструється небажання чути якісь відповіді», – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, в посольстві Великобританії заявили, що посол Лорі Брістоу не буде присутній на зустрічі, яку скликає МЗС Росії 21 березня.

20 березня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що викликає всіх акредитованих послів іноземних держав для роз’яснень у «справі Скрипаля».