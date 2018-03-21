Кремль відреагував на відмову посла Британії прийти на зустріч у "справі Скрипаля"

16:25, 21 березня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

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Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, відсутність представника Британії на зустрічі для іноземних послів свідчить про небажання почути відповіді Росії на поставлені Лондоном питання.

«Це ще один красномовний прояв абсурдної ситуації, коли ставлять запитання і демонструється небажання чути якісь відповіді», – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, в посольстві Великобританії заявили, що посол Лорі Брістоу не буде присутній на зустрічі, яку скликає МЗС Росії 21 березня.

20 березня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що викликає всіх акредитованих послів іноземних держав для роз’яснень у «справі Скрипаля».

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Теги: #Британія#Росія#отруєння Скрипаля