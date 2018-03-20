МЗС Росії запросило на зустріч послів усіх зарубіжних держав у справі отруєння Скрипаля

22:24, 20 березня 2018
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Место, где нашли отравленного экс-шпиона Скрипаля / REUTERS

Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

«21 березня до МЗС Росії запрошено всіх акредитованих у Росії послів зарубіжних держав на зустріч з керівництвом та експертами Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями. Основна тема зустрічі - ситуація навколо заяв Великобританії про застосування на її території отруйних речовин», - сказала вона.

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За словами Захарової, «планується довести російську точку зору до офіційних представників зарубіжних держав, відповісти на можливі запитання, а також озвучити питання, наявні у російської сторони».

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 23 російських дипломатів, яких британський уряд вирішив вислати у відповідь на отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, покинули територію Великобританії. Дипломати, яких прем'єр Мей назвала шпигунами, вранці сіли в три автобуси і покинули територію посольства в Лондоні. Пізніше вони пересіли на літак до Москви.

Екс-розвідника Скрипаля та його дочку виявили 4 березня без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок», яку розробили в Росії.

66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

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Теги: #МЗС РФ#отруєння Скрипаля