Глава МЗС Британії порівняв Путіна з Гітлером: у Москві вже відреагували

За словами Джонсона, Путін використовує ЧС з футболу так само, як Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року для зміцнення іміджу країни.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон порівняв президента Росії Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Як передає Радіо Свобода, за словами британського міністра, Путін використовує Чемпіонат світу з футболу так само, як Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року для зміцнення іміджу країни.

З такою заявою глава британського МЗС виступив на засіданні парламенту. Там обговорювалося питання участі Великої Британії в змаганнях в Росії.

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Під час свого виступу Джонсон зазначив, що Путін поводиться агресивно і не зважає на думку міжнародних партнерів. За словами міністра, Лондон зажадав від Москви забезпечити безпеку британських уболівальників. При цьому Джонсон зазначив, що влада країни активно відмовляє людей від поїздки до Росії.

Глава МЗС поінформував, що представника королівства, який відповідає за безпеку футбольних фанатів під час чемпіонату, було вислано з Росії в рамках заходів у відповідь за висилку 23 російських дипломатів з Великої Британії.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи виступ Джонсона, зазначила, що будь-які подібні паралелі «неприйнятні в принципі і не гідні глави дипломатичного відомства європейської держави».

Як повідомляв УНІАН, стосунки Лондона і Москви загострилися після отруєння в Солсбері колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Інцидент стався 4 березня. Велика Британія вважає, що потерпілих отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в СРСР. У рамках розслідування «справи Скрипаля» Лондон вислав 23 російських дипломатів.

Москва у відповідь заявила про висилку британських диппредставників і закриття Британської ради в Росії. Російська влада свою причетність до отруєння Скрипаля та його доньки відкидає.