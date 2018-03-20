Британія поки що не запроваджуватиме нові санкції проти Москви

Тереза Мей заявляє, що нові заходи проти Росії активно обговорюють і готові запровадити в будь-який час.

Уряд Великої Британії вирішив поки що не запроваджувати нових обмежувальних заходів проти Москви, але розглядає можливість таких кроків у майбутньому.

Про це заявив речник британського прем’єра Терези Мей 20 березня після того, як вона зустрічалася з іншими високопосадовцями і радниками на засіданні Ради національної безпеки Британії, передає Радіо Свобода.

За словами речника, Британія вжила заходів для відстеження людей, які «могли займатися діяльністю, що загрожує безпеці Об’єднаного Королівства і союзників».

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«Це включає суворі перевірки державних службовців на приватних рейсах», - сказав прес-секретар прем’єра.

«Є й інші заходи, які уряд і чиновники з питань безпеки активно обговорюють і готові запровадити в будь-який час», – сказала Мей на засіданні Ради національної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 23 російських дипломатів, яких британський уряд вирішив вислати у відповідь на отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, залишили територію Британії. Дипломати, яких прем’єр Мей назвала шпигунами, вранці сіли в три автобуси і залишили територію посольства в Лондоні. Пізніше вони пересіли на літак до Москви.

Екс-розвідника Скрипаля і його дочку виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії.

66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.