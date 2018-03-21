Трамп назвав «доброю справою» знаходження спільної мови з Росією

Президент США пояснив, чому він не розкритикував Путіна під час останньої телефонної розмови.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав «доброю справою» знаходження спільної мови з Російською Федерацією.

Про це глава Білого дому повідомив у мікроблозі Twitter.

«Я зателефонував президенту Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах (у минулому Обама також телефонував йому). ЗМІ фальшивих новин сходять з розуму, тому що вони хотіли від мене різкої критики до нього (президента РФ). Вони помиляються. Порозумітися з Росією (та іншими) - це добра справа, а не погана», - наголосив Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, президент США 20 березня у телефонній розмові привітав Путіна з переобранням на посаду президента РФ. Після дзвінка глава Білого дому заявив, що зустрінеться з Путіним у недалекому майбутньому.

Потім у Білому домі запевнили, що Трамп зберігатиме жорстку позицію щодо Росії у питанні санкцій, проте відмовилися дати оцінку виборам президента РФ на предмет чесності та справедливості виборчої кампанії.