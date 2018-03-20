У Білому домі запевняють, що Трамп зберігатиме жорстку позицію щодо Росії у питанні санкцій

Водночас у Сполучених Штатах хочуть зберігати діалог із Російською Федерацією.

У Білому домі запевняють, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зберігатиме жорстку позицію щодо Російської Федерації у питанні санкцій.

По це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс на брифінгу у Вашингтоні, який транслювався на сайті адміністрації президента США.

Вона сказала, що на даний час немає чіткої дати щодо можливої зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

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«Немає конкретних планів, погоджених на даний момент, але ми продовжимо підтримувати діалог з Росією, продовжимо говорити про деякі взаємні інтереси, які ми маємо, чи це стосується Північної Кореї, Ірану, і особливо, як президент відзначив сьогодні - зниження напруження, коли йдеться про гонку озброєнь, що очевидно є важливим для обох лідерів», - повідомила Сандерс.

При цьому, вона зазначила, що Сполучені Штати продовжать дотримуватися поточної позиції щодо РФ.

«Ми збираємося продовжувати зберігати позицію, яка в нас була, і бути жорсткими, коли це необхідно. В той же час ми хочемо продовжувати підтримувати діалог для того, щоб ми могли працювати над деякими темами, які стосуються обох країн, і продовжимо робити це, і одночасно продовжимо бути жорсткими у низці справ, включаючи санкції щодо Росії, відбудову нашої армії, і експортувати енергетичні ресурси, що не добре для Росії», - наголосила речниця Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, Трамп сьогодні у телефонній розмові привітав Путіна з переобранням на посаду президента РФ. Після дзвінка глава Білого дому заявив, що зустрінеться з Путіним у недалекому майбутньому.