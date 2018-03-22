Авіаудар по Ідлібу в Сирії: більшість загиблих - школярі

Внаслідок авіаційної атаки у сирійській провінції Ідліб загинули 20 цивільних, 16 з них - діти.

Внаслідок авіаційної атаки на сирійську провінцію Ідліб загинули щонайменше 20 людей, 16 з них - діти.

Про це у середу, 21 березня, повідомила агенція dpa з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише DW.

Читайте такожСША підозрюють режим Асада у розробці нових видів хімічної зброї - Reuters

Рятувальники сирійської гуманітарної організації "Сирійська цивільна оборона", більш відомої як "Білі шоломи", повідомляють, що авіаудар завданий на селище Кафр Батіх, що на сході провінції Ідліб, інформує Reuters. Діти загинули, коли тікали зі школи, намагаючись знайти прихисток після першого повітряного удару, повідомили представники "Білих шоломів".

Базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини також поінформував, що 15-ро з загиблих у селищі Кафр Батіх належали до однієї родини.