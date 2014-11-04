Російські літаки вже більше ста разів порушили повітряний простір країн НАТО - генсек

Так на прес-конференції у Брюсселі він прокоментував на прохання УНІАН останні діі Росії.

"Я не буду спекулювати щодо намірів Росії та її мети. Але ми реагуємо належним чином. І я думаю, що для нас важливо продовжувати вживати гарантуючі заходи", - сказав Столтенберг.

Читайте такожБританські винищувачі перехопили ще один російський бомбардувальник (фото)Він підтвердив, що Росія збільшила активність "не тільки у повітрі, але й на кордоні з Україною". "Я думаю, що ми бачимо демонстрацію міцності, особливо збільшенням літаків у повітрі. Ми робимо те, що ми повинні робити", - наголосив генсек НАТО.

За його словами, кількість перехоплениих російських літаків перевищила 100, що утричі більше, ніж звичайно.