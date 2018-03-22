У Кремлі образились на порівняння у Лондоні Путіна з Гітлером

За словами прес-секретаря російського президента, Великобританія не бажає реально взаємодіяти з РФ у розслідуванні «справи Скрипаля».

У Кремлі назвали заяву глави Міністерства закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона, в якій він порівняв президента Російської Федерації Володимира Путіна з лідером фашистської Німеччини Адольфом Гітлером, «огидною і образливою».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Абсолютно огидна заява, воно не личить міністру закордонних справ країни, будь-якої країни. Безумовно, вона є образливою і неприпустимою», - сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що Великобританія не бажає реально взаємодіяти з РФ у розслідуванні «справи Скрипаля», а всі заяви, які робить Лондон на цей рахунок, абсолютно не мають будь-яких доказів і найчастіше позбавлені навіть елементарної логіки.

«Ми констатуємо продовження важкопояснюваної лінії британської сторони, ми констатуємо, як і раніше небажання британської сторони реально взаємодіяти з метою розкриття цього інциденту, з метою встановлення реально, хто може за цим стояти. Ми констатуємо як і раніше небажання британської сторони надавати хоч якусь інформацію і констатуємо також, що всі заяви, які робляться на цей рахунок, абсолютно не мають будь-яких підстав, будь-яких доказів, найчастіше позбавлені навіть елементарної логіки», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня міністр закордонних справ Великобританії порівняв Путіна з Гітлером.

За словами британського міністра, Путін використовує Чемпіонат світу з футболу так само, як Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року для зміцнення іміджу країни.

З такою заявою глава британського МЗС виступив на засіданні парламенту. Там обговорювалося питання участі Великобританії в змаганнях у Росії.

Під час свого виступу Джонсон зазначив, що Путін поводиться агресивно і не зважає на думку міжнародних партнерів. За словами міністра, Лондон зажадав від Москви забезпечити безпеку британських уболівальників. При цьому Джонсон зазначив, що влада країни активно відмовляє людей від поїздки в Росію.