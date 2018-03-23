Пєсков: результат президентських виборів став несподіваним для Путіна

09:01, 23 березня 2018
Світ
1026
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожУ Кремлі образились на порівняння у Лондоні Путіна з Гітлером

"Він сам сказав, що це було досить несподіваним для нього", - заявив Пєсков.

Як передає РБК, за словами Пєскова, на результатах Путіна позначився тиск на Росію з боку інших країн: це спонукало людей "об'єднатися навколо сильного лідера".

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ЦВК РФ, за підсумками обробки 99,84% протоколів, Путін набрав 76,66% голосів на виборах 18 березня.

Раніше Путін заявив, що Пєсков "іноді несе пургу".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори Путіна
Теги: #Путін#Пєсков