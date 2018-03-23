Пєсков: результат президентських виборів став несподіваним для Путіна

Пєсков стверджує, що росіяни об'єдналися навколо Путіна через тиск із боку інших країн.

Результат, який отримав Володимир Путін на минулих президентських виборах, став для Путіна несподіваним, заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу RT.

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"Він сам сказав, що це було досить несподіваним для нього", - заявив Пєсков.

Як передає РБК, за словами Пєскова, на результатах Путіна позначився тиск на Росію з боку інших країн: це спонукало людей "об'єднатися навколо сильного лідера".

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ЦВК РФ, за підсумками обробки 99,84% протоколів, Путін набрав 76,66% голосів на виборах 18 березня.

Раніше Путін заявив, що Пєсков "іноді несе пургу".