Пєсков прокоментував слова Путіна про те, що "іноді несе пургу"

Путін в інтерв'ю телеканалу NBC заявив, що Пісків "іноді несе пургу". Пєсков відповів, що така критика в його адресу є нормальною.

Глава прес-служби Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова президента Володимира Путіна про те, що його прес-секретар іноді «несе пургу».

Читайте такожЗнищення російських найманців у Сирії: Пєсков запевняє, що Путін не приймав рішення засекретити даніЯк передає РБК, за словами Пєскова, робота з президентом завжди супроводжується "критикою з боку глави держави". "Президент дуже вимогливий начальник, і це абсолютно нормальний процес", - сказав Пєсков.

За його словами, навряд чи в світі є прес-секретар, якого б не критикували керівництво. «Тільки якщо прес-секретар нічого не робить», - додав глава прес-служби Кремля.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в інтерв'ю телеканалу NBC Путін розповів, що не може особисто контролювати кожного з двох тисяч співробітників адміністрації президента. "Невже ви думаєте, що я кожного контролюю? Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку "пургу", я дивлюся і думаю: чого він там розповідає? Хто доручив йому це?" - сказав Путін, відповідаючи на запитання ведучої Меган Келлі.