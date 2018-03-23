П'ять держав-членів ЄС збираються вислати російських дипломатів - The Guardian

Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва розглядають можливість висилки російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього полковника ГРУ Скрипаля.

Можливість висилки російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії розглядають ще п'ять країн-членів Євросоюзу, зокрема Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва.

Як передає РБК, про це з посиланням на неназвані джерела повідомляє газета The Guardian. Напередодні, як нагадує видання, в Брюсселі відбувся саміт ЄС.

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У ході переговорів лідери блоку обговорювали відповідь на «напад на Скрипалів у Солсбері». Обидва вони, за даними влади Британії, були отруєні нервово-паралітичним речовиною «Новачок», яке розроблялося в СРСР. Відповідальність за інцидент прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей поклала на Москву. З цією точкою зору на саміті погодилися і глави держав - членів Євросоюзу. Саме Росія, на їхню думку, «з більшою часткою ймовірності», була винуватицею цього інциденту.

«Великобританія, Німеччина і Франція [у ході зустрічі в Брюсселі] підтвердили, що іншого правдоподібного пояснення, крім того, що відповідальність за отруєння Скрипалів] несе Росія, немає», - додав один із співрозмовників газети, підкресливши, що лідери цих держав, за його даними, «домовилися про можливості серйозно відреагувати на подібні дії Москви».

Крім того, висилку російських дипломатів, які насправді є співробітниками розвідслужб, раніше допустила президент Литви Даля Грібаускайте. «Ми розглядаємо такі заходи», - сказала вона, нагадавши також, що не привітала Володимира Путіна з перемогою на минулих у Росії президентських виборах.

Також про можливу висилку російських дипломатів за підсумками саміту ЄС говорив і прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. «Так, цілком можливо, що ми підемо цим шляхом», - зазначав він.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з отруєнням Скрипалів Великобританія 14 березня прийняла рішення про висилку 23 співробітників російської дипмісії. Росія у відповідь на дії британської влади 17 березня вирішила вислати з Москви 23 британських дипломатів.