Британія намагається переконати ЄС вислати російських дипломатів - Bloomberg

Мей буде намагатися переконати партнерів, що Росія є стратегічним ворогом, а не стратегічним партнером.

Великобританія буде намагатися переконати країни ЄС слідом за Лондоном також вислати російських дипломатів, для чого надає ключовим союзникам розвідувальні дані щодо отруєння екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Британський прем'єр-міністр Тереза Мей буде стверджувати, що Росія є стратегічним ворогом, а не стратегічним партнером, яка представляє собою довгострокову загрозу національній безпеці для всіх країн ЄС.

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"Британські чиновники кажуть, що світ, включаючи ЄС, повинен показати Росії, що перше використання нервового агента на європейській землі з кінця Другої світової війни не залишиться безкарним. Один з варіантів, обговорюваний між Великобританією і її союзниками, - це широка хвиля висилки російських дипломатів з посольств по всьому Заходу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 23 російських дипломатів, яких британський уряд вирішив вислати у відповідь на отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, покинули територію Великобританії. Прем'єр-міністр Тереза Мей назвала їх шпигунами.

Екс-розвідника Скрипаля і його дочку виявили 4 березня без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервовопаралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії.

66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.