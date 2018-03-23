Прем’єр Франції назвав захоплення заручників у місті Треб ймовірним терактом

За інформацією мера міста Еріка Менассі, наразі в будівлі залишається зловмисник та один офіцер поліції.

Захоплення заручників у місті Треб у південно-західній частині Франції, може бути терористичним актом.

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Про це у своєму Twitter заявив прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп.

Він повідомив, що у зв’язку із цією ситуацією він скорочує свій візит до Мюлуза і повертається в Париж.

Prise d’otages en cours à Trèbes : toutes les informations laissent à penser qu’il s’agirait d’un acte terroriste. J’écourte mon déplacement à Mulhouse pour rentrer à Paris. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 23 березня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, із супермаркета у французькому місті Треб, де ймовірний прихильник ІДІЛ у п’ятницю захопив заручників, було звільнено усіх бранців.

За інформацією мера міста Еріка Менассі, наразі в будівлі залишається зловмисник та один офіцер поліції. Всіх інших заручників звільнено. Про їхню кількість не повідомляють.

За даними французьких ЗМІ, внаслідок захоплення заручників у супермаркеті міста Треб загинула одна або дві людини. Чоловік, який захопив заручників, заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава". Антитерористичний відділ прокуратури Парижа взявся за розслідування інциденту.